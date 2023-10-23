موعد صرف زيادة المعاشات.. يترقب ملايين المصريين من أصحاب المعاشات الموعد المحدد لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023، بغية صرف منحة الزيادة الاستثنائية لفئة المعاشات التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقتٍ سابقٍ، حيث من المقرر صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 يوم الأربعاء 1 نوفمبر، وعلى مدار 6 أيام.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

ويمكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، من فروع البنوك والبنوك التجارية، ومنافذ البريد المصري من الخميس إلى الأحد الأسبوع التالي، والتطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة مخصص لصاحب المعاش، و منافذ شركة فوري، فضلًا عن ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

قيمة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2023

ويصرف جميع أصحاب المعاشات، اعتبارًا من الشهر المقبل 300 جنيه بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، ومن المقرر أن يحصل أصحاب المعاشات على المنحة حيث تكون الزيادة 600 جنيه تشمل "300 جنيه عن شهر أكتوبر و300 جنيه عن شهر نوفمبر.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

-الفئة التي تحصل على معاش من 1000 جنيه، تصرف في يومي 1 و2 نوفمبر.

- الفئة التي تحصل على معاش من 2000 جنيه، تصرف في يومي 3 و4 نوفمبر.

- الفئة التي تحصل على معاش من 3000 جنيه، تصرف في يومي 5 و6 نوفمبر.