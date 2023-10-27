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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري روشن ..أبرز أرقام قمة الهلال والأهلي بديربي السعودية

الهلال وأهلي جدة
الهلال وأهلي جدة

تترقب أنظار عشاق كرة القدم السعودية، القمة النارية التي ستجمع بين الهلال والأهلي، مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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اليوم.. الهلال يستضيف أهلي جدة في قمة نارية بدوري روشن السعودي

يواجه الهلال نظيره فريق أهلي جدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الزعيم لاقتناص نقاط المباراة الثلاثة من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يأمل أهلي جدة صاحب المركز الرابع لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر إلى نقطة واحدة.

ويدخل فريق الهلال المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، حصدها من 8 انتصارات وتعادلين، بينما لم يخسر أي مواجهة في الدوري حتى الآن.

بينما يخوض فريق الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع بالدوري برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة أيضًا.

وتستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أبرز أرقام قمة الهلال والأهلي بديربي السعودية

التقى الهلال وأهلي جدة في 101 مباراة بتاريخ لقاءات دوري روشن السعودي، فاز الزعيم في 46 مباراة بينما فاز أهلي جدة في 24 مباراة وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة بينهم.

وتعد أكبر نتيجة بينهما لصالح الفريق الكروي بنادي الهلال عندما فاز على الأهلي بخماسية مقابل هدف في موسم 2021.

وكانت آخر مواجهة جمعت بينهما في دوري روشن انتهت بفوز الموج الأزرق، بأربعة أهداف مقابل هدفينموسم 2022، وهبط بعدها الراقي إلى دوري الدرجة الثانية.  

ويعد سامي الجابرمهاجم الهلال السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات القمة بين الزعيم والراقي برصيد 15 هدفا، ثميليه النجم السوري عمر السومة هداف الأهلي السابق برصيد 13 هدفا.

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