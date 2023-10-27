محرزوفيرمينو يقودان تشكيل أهلي جدة المتوقع بقمة الهلال في دوري روشن

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفًا على نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة في قمة الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه اليوم الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

ويحتاج الزعيم لتحقيق الانتصار لتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمع الراقي في انتصار ينقله لوصافة الترتيب مباشرة.

تشكيل أهلي جدة المتوقع لقمة الهلال بدوري روشن

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة المباراة بتشكيل مكون من ..

في مركزحراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، سعد يسلم.

في خط الوسط: فرانك كيسي، محمد المجحد، جابريل فيجا.

في خط الهجوم: رياض محرز، فيرمينو، هيثم عسيري.

يغيب المدافع التركي ميريح ديميرال عن قائمة الأهلي بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية في غضروف الركبة، وتبدو فرص لحاق الفرنسي ماكسيمان بالمباراة ضئيلة بعدما تعرض لإصابة في مفصل القدم في مباراة الوحدة.