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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد قمة الهلال والأهلي في دوري روشن ..والقناة الناقلة

الهلال وأهلي جدة
الهلال وأهلي جدة

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العربية صوب استاد الملك فهد الدولي لمتابعة القمة النارية المرتقبة والتي ستجمع بين الهلال بنظيره أهلي جدة في الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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موعد مباراة الهلال وأهلي جدة 

يلتقي الهلال بنظيره فريق أهلي جدة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وأهلي جدة

تذاع قمة الهلال وأهلي جدة بشكل حصري عبر قناة SSC5 ، SSC1 الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي.

معلق مباراة الهلال وأهلي جدة

يعلق على قمة الهلال وأهلي جدة كل من فارس عوض عبر القناة الصوتية الأولي، فيما يتواجد المعلق المصري مدحت شلبي عبر القناة الصوتية التانية.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه اليوم الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وكان الزعيم قد حقق فوزا صعباعلى نظيره فريق الخليج بهدف نظيففي الجولة الماضية من الدوري السعودي ، في المقابل أنتطرالراقي، على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

 

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