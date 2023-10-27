تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به الكلاسيكو السعودي أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة.

ويستقبل ملعب الملك فهد الدولي مباراة الهلال والأهلي، في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت قائمة الأهلي عودة لاعبه محمد المجحد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الوحدة.

كما تأكدت جاهزية الجزائري رياض محرز، بالإضافة إلى عودة فراس البريكان وعلي مجرشي، اللذين لم يحضرا في لقاء الوحدة، بسبب تعرضهما لإنفلونزا.

تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – عبدالباسط هندي – روجر إيبانيز – بسام الحريجي

خط الوسط: محمد المجحد – فرانك كيسي – جابري فيجا

خط الهجوم: رياض محرز – روبرتو فيرمينو – فراس البريكان

ويبحث الهلال في الكلاسيكو عن توسيع فارق الصدارة والانفراد بقمة جدول ترتيب الدوري السعودي مستغلا تعثر الاتحاد والتعاون، بينما يتطلع الأهلي للاقتراب من الهلال ومزاحمته.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الأهلي رابعا بفارق 4 نقاط.