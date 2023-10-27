خيسوس يستقر على تشكيل الهلال أمام الأهلي في الكلاسيكو السعودي

استقر خورخي خيسوس مدرب الهلال على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الأهلي المقررة بينهما في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي.

ويعتمد المدرب البرتغالي على الثنائي البرازيلي ميشيل ديلجادو ومالكوم للزج بهما في المباراة إلى جانب الصربي ميتروفيتش وسالم الدوسري في الشق الهجومي.

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – مالكوم

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشيل ديلجادو.

ويبحث الهلال في الكلاسيكو عن توسيع فارق الصدارة والانفراد بقمة جدول ترتيب الدوري السعودي مستغلا تعثر الاتحاد والتعاون، بينما يتطلع الأهلي للاقتراب من الهلال ومزاحمته.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الأهلي رابعا بفارق 4 نقاط.