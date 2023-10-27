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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 45 فلسطينيًا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 45 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ويأتي ذلك فيما لا تزال الأوضاع مشتعلة في قطاع غزة.

 

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 ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 شخصًا، بينهم امرأة، من مُحافظة "الخليل" الجنوبية، فيما جرى اعتقال 11 من بيت لحم الواقعة في الجنوب أيضًا. 

 أضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 أشخاص من قرى محافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، وأربعة من بلدة "جزما" في القدس (خارج الجدار العازل العنصري). 

ومن "نابلس" في شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المُحرر عمر منصور، فيما جرى اعتقال 5 فلسطينيين من مُحافظة "أريحا والأغوار" شرق الضفة الغربية. 

 

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