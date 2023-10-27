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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وسائل إعلام إسرائيلية تزعم: صاروخ طابا أطلق باتجاه إيلات لكنه سقط بالخطأ عليها

طابا
طابا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية تزعم أن الصاروخ الذي سقط على مدينة طابا المصرية، أُطلق باتجاه إيلات ولكنه سقط بالخطأ عليها.

سقط صاروخ في مدينة طابا المصرية

وفي وقت سابق، سقط صاروخ في مدينة طابا المصرية، ما أدى إلى إحداث تلفيات في إحدى البنايات السكنية، وإصابات خفيفة لحقت بـ6 مواطنين، خرجوا من المستشفى لاحقًا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

 

وانتقلت قوات الأمن المصرية لموقع الحادث، وبدأت تحقيقًا للكشف عن ملابسات ما حدث، فيما أعلن مصدر سيادي أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ ستكون كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

 

وأكد المصدر أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد.

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