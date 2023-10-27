ملعب الملك فهد الدولي يشهد تفوق الأهلي على الهلال

قبل كلاسيكو اليوم بالدوري السعودي

شهد ملعب الملك فهد الدولي المعروف بـ "الخيمة" و "درة الملاعب"، تفوق النادي الأهلي على نظيره الهلال، في المواجهات العشرة الأخيره التي جمعت بين الفريقين في مختلف المسابقات المحلية، وذلك قبل لقاء اليوم الجمعة.

وشهدت أخر 10 مباريات أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي تحقيق الأهلي الفوز في 4 مباريات وانتصار الهلال في 3 مواجهات، وحضر التعادل في 3 مواجهات أيضًا من بينها لقاء انتهى بركلات الترجيح فاز فيه الزعيم.

نتائج أخر 10 مباريات بين الأهلي والهلال بملعب الخيمة

أخر مباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد كانت في عام 2017، ضمن مواجهات الجولة 23 من مباريات الدوري السعودي "دوري جميل"، وانتهت بالتعادل السلبي، وخلال التقرير التالي سنلقى نظرة على أخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين على ملعب "الخيمة":-

شهدت مواجهة ربع نهائي كأس ولي العهد السعودي في شهر فبراير من عام 2011 تحقيق الهلال الانتصار على الاهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في لقاء ربع النهائي، وهو اللقاء الوحيد الذي انتهى بركلات الترجيح في المواجهات الـ 10 الأخيره بين الطرفين.

في شهر سبتمبر من عام 2011 حقق الهلال الانتصار الأكبر في المواجهات العشرة الأخيره على نادي الأهلي داخل درة الملاعب بـ 4-0، في لقاء الجولة 4 من مسابقة دوري زين.

في كأس خادم الحرمين بالتحديد في شهر مايو من عام 2012 فاز الأهلي على الهلال 1-0، بنصف نهائي الكأس على ملعب الخيمة.

شهد شهر نوفمبر عام 2012 ثاني أكبر انتصار في المواجهات العشرة الأخيره بين الهلال والأهلي على ملعب الملك فهد الدولي، وفاز الزعيم 4-1 في لقاء الجولة 13 من مسابقة الدوري "دوري زين".

في شهر أغسطس من عام 2014 شهد ملعب الملك فهد الدولي التعادل السلبي والوحيد بين الفريقين في اخر 10 مباريات، والذي كان ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة دوري عبداللطيف جميل "الدوري السعودي".

وفي شهر فبراير عام 2015 حقق الأهلي الانتصار على الهلال 2-1، بنهائي كأس ولي العهد السعودي، على ملعب الخيمة.

في شهر ديسمبر من عام 2015 فاز الأهلي على الهلال 2-1 في لقاء جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات دوري عبداللطيف جميل، على ملعب الملك فهد الدولي.

في شهر فبراير من عام 2016 فاز الهلال على الأهلي 2-1 وتوج بكأس ولي العهد السعودي بسبب تلك الثنائية.

في شهر إبريل من عام 2016 فاز الاهلي على الهلال 3-2 بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث التقى الفريقين ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الملك على درة الملاعب.