نور النبوي عن أحداث غزة: «الإنسانية تطالب بوقف إطلاق النار»

أعلن الفنان الشاب نور النبوي، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، بعد تطورات الأحداث في غزة بفلسطين، مشيرًا إلى أن الإنسانية تطالب بوقف إطلاق النار .

وشارك نور النبوي جمهوره ومتابعيه، مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، للمآساة التي تحدث في غزة، معلقًا: «الإنسانية تطالب بوقف إطلاق النار!.. لدي الكثير في قلبي، لدي الكثير أريد أن أقوله ولكن الكلمات التي تصف مشاعري لم يتم إنشاؤها بعد.. لا أستطيع إلا أن آمل.. اذكروهم في صلواتكم».

آخر أعمال خالد النبوي

يذكر أن، آخر أعمال الفنان نور النبوي، فيلم “خمس جولات”، والذي عرض خلال الفترة القليلة الماضية بجميع دور العرض السينمائي .

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات للنجم ماجد المصري بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.