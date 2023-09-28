نور النبوي يفاجيء جمهوره بأول إعلان تشويقي لـ "الحريفة"

فاجأ الفنان نور النبوي جمهوره بنشر الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الحريفة"، أحدث أعماله السينمائية، والذي من المقرر طرحه بدور العرض قريبًا، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

الإعلان التشويقي الأول لفيلم “الحريفة” بطولة نور النبوي

يضم فيلم "الحريفة" مجموعة مميزة من نجوم الفن الشباب، أبرزهم نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، وخالد الذهبي نجل الفنانة أصالة، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو.

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فيلم الحريفة

فيلم الحريفة

فيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

بيومي فؤاد من فيلم الحريفة

نور النبوي يحتفل بعيد ميلاد والده خالد النبوي

واحتفل الفنان نور النبوي، منذ أٍسبوعين بعيد ميلاد والده النجم خالد النبوي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام"، حيث قام بنشر صورة تجمعهما، وأرفقها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد".

نور النبوي وخالد النبوي

أخر أعمال نور النبوي

وكانت آخر أعمال نور النبوي فيلم "خمس جولات"، و الذي كان يعرض ضمن أفلام موسم الصيف 2023، وشاركه البطولة النجوم آدم الشرقاوي، وماجد المصري، وداليا شوقي، والراحل مصطفى درويش، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج مازن أشرف.