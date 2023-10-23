الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: "هاني العتال يفهم في الأصول بعد خسارته"

العتال وهشام نصر
العتال وهشام نصر

قدم أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي، رسالة قوية للمرشح السابق على منصب نائب رئيس نادي الزمالك هاني العتالي.

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وكان العتال قد خسر أمام منافسه هشام نصر، في انتخابات نادي الزمالك والتي أقيمت الجمعة الماضية.

وشدد العتال على أن تقديم العتال بيانًا بعد فوز هشام نصر بمقعد نائب الرئيس محترم للغاية، مشيرًا إلى أن هذا البيان أظهر أنه يفهم في الأصول، وقدم نموذجًا للروح الرياضية بهذه التهنئة للمجلس الجديد.

مجلس لبيب يستلم الزمالك

في سياق متصل، وصل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد لمقر النادي بميت عقبة، وذلك لاستلام النادي بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يستلم مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب النادي عصر اليوم الاثنين بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، ليبدأ المجلس الجديد مهام عمله رسميا بداية من اليوم.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية اعتمدت نتيجة انتخابات الزمالك، عقب إرسالها من جانب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة النادي واللجنة التي أشرفت على إقامة الانتخابات. وتم فحص الأوراق الخاصة بنتيجة انتخابات نادى الزمالك، من جانب الشئون القانونية باللجنة الأولمبية، قبل أن تقوم اللجنة الأولمبية باعتمادها رسميا.

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