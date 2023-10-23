مدرب سيمبا: نحترم الأهلي ومستعدين لمباراة العودة

أكد روبرتينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني، على احترامه الكبير للأهلي، خلال المواجهة التي تجمع الفريق، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي شهدت تألق لاعبي المارد الأحمر وإضاعة العديد من الأهداف.

تصريحات مدرب سيمبا

تحدث روبرتينيو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، حيث قال: "لقاء الأهلي مهم بالنسبة لنا، فلابد أن نستعد بشكل جيد له ونظهر قدراتنا وإمكاناتنا".

وتابع مدرب سيمبا تصريحاته: "بالتأكيد سنمنح كل اللاعبين فرصة حقيقية للمشاركة من أجل المساعدة في لقاء الأهلي".

وأضاف: "بالطبع نكن احترامًا كبيرًا للأهلي، وفي المقابل المنافس يقدرنا ويحترمنا بنفس الشكل، خاصة وأننا قدمنا أداءً ممتازًا في المباراة الأولى على أرضنا".

وعن المستويات التي يقدمها الفريق تحت قيادته، قال البرازيلي: "فريقي يعد من بين أفضل 7 أندية في إفريقيا تشارك في هذه البطولة المميزة".