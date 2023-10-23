الأهلي يعلن عن وجود 6 سيارات للتبرع بالدم للأشقاء في مباراة سيمبا غدًا

أعلنت إدارة النادي عن وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة صباح غدٍ الثلاثاء، للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين.

و جاء ذلك بناءً على طلب النادي الأهلي الذي تقدم به إلى وزارة الصحة قبل أيام، لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم; حتى تقوم جماهير الأهلي التي ستتواجد في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي بالتبرع.

وأرسلت وزارة الصحة الموافقة أمس، وأكدت على وجود السيارات المشار إليها، لإتاحة الفرصة للراغبين من جماهير الأهلي في التبرع للأشقاء ومساندتهم، حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة.

مع دقات الخامسة من مساء غد الثلاثاء ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي ونظيره سيمبا التنزاني لحساب منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري السوبر الأفريقي.

الأهلي وسيمبا التنزاني بالدوري الأفريقي

ومن المقرر إذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مساء غد، عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى اطار اياب الدوري ربع النهائي ببطولة دوري السوبر الأفريقي.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين ، الجمعة الماضي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما ، وسجل للأحمر خلال اللقاء رضا سليم أولى الأهداف و محمود كهربا الهدف الثاني.