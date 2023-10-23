غدًا .. الأهلي يستضيف سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي

مع دقات الخامسة من مساء غد الثلاثاء ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي ونظيره سيمبا التنزاني لحساب منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري السوبر الأفريقي.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين ، الجمعة الماضي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما ، وسجل للأحمر خلال اللقاء رضا سليم أولى الأهداف و محمود كهربا الهدف الثاني.

مران الأهلي ..

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد استأنف مرانه الجماعي مساء أمس الألأحد على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة سيمبا.

وعلى هامش المران الفني ، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاص الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

فيما رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشهد مران الأحمر مشاركة محمد عبد المنعم ومحمود متولي في التدريبات الجماعية ، بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق.



ومن المقرر أن يلاقي الفريق المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني ، الطرف الآخر المتأهل من لقاء صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكوالأنجولي ، لحساب الدور نصف النهائي.