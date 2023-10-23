ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالدقهلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 عناصر إجرامية –لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الدقهلية)، وبحوزتهم (1,650 كيلو جرام من مخدرى "الهيروين، الحشيش" –سلاح أبيض).

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.