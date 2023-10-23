كشف ملابسات سرقة سيارة في عين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص بشأن سرقة سيارته حال توقفها بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر صاحب الحساب من سرقة السيارة خاصته حال توقفها بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد صاحب الحساب (مدرس – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبسؤاله أفاد بإكتشافه سرقة السيارة خاصته حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن العثور على السيارة المشار إليها بمحيط منطقة سكنه.. وبمناقشته أفاد بأنه قام بتركها بمكان العثور ولم يتذكر موقع ركنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.