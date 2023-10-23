أيمن عبدالمجيد: على اتحاد الصحفيين العرب تبني استراتيجية إعلامية لمواجهة الاحتلال الصهيوني

طالب الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بضرورة العمل على وضع استراتيجية إعلامية عربية، تضع القضية الفلسطينية، على أولويات الإعلام العربي، على مدار العام، لا تكون رد فعل للأحداث فقط.

كما طالب عبد المحيد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الصحفيين المصريين، بضرروة العمل على آلية للتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وشدد عبدالمجيد، على ضرورة أن يقوم الاستراتيجية على تدقيق المصطلحات الإعلامية الخاصة بالكيان الصهيوني، مع تأصيل ذلك علميًا، وربطه بالدورات التأهيلية للقيد في النقابات والجمعيات الصحفية، فالدولة في القانون الدولي يشترط أن تكون أرض ذات حدود معترف بها دوليًا، وشعب متجانس يملك إرادة العيش المشترك يقيم عليها، وحكومة شرعية تحترم القانون الدولي، والميزان الصهيوني بلا حدود مرسمه ومن ثم يفتقد لشرط وصفه بالدولة وفق القانون الدولي.

وأضاف عبدالمجيد أن من الخطأ استخدام لفظ مستوطنات فهي ليس وطن عاد المحتل إليه، بل هي منهوبات لانها حق الغير الذي استولى عليه الاحتلال بالقوة، مشيرًا إلى أهمية وعي الصحفيين بقضايا الأمن القومي على المستوى الوطني والعربي، وهذا يضع على كاهل النقابات الوطنية واتحاد الصحفيين العرب، دور هام في هذا الشأن. واستضافت نقابة الصحفيين مؤتمر صحفى لـ "ناصر أبو بكر" نقيب الصحفيين الفلسطينيين بنقابة الصحفيين.