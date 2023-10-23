نقيب الصحفيين: نحن شركاء في الوجع ولا بد أن ندافع عن أرض فلسطين

رحب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بنقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر، وبكل اعضاء اتحاد الصحفيين العرب المشاركين اليوم في المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.

وقال البلشي، خلال كلمته بالمؤتمر، إن ما نقوم به في نقابة الصحفيين المصريين، هو جزء من الدور الذي لا بد أن تمارسه النقابة، فنحن شركاء في الوجع ويجب أن نكون شركاء في الدفاع عن أرضنا التي يتم اغتصابها، مشيرا إلى أن أهمية هذاالمؤتمر تكمن في أن صاحب القضية المباشر سوف يعرض تفاصيل ما يتعرض له الصحفيين على أرض فلسطين.

وتابع البلشي، نحن أمام جريمة من أبشع الجرائم التي تتم بحق شعب في التاريخ الحديث، وما يجري هو مشهد كاشف لغياب الضمير العالمي وازدواجية المعايير في التناول الإعلامي، وهي جريمة متكاملة الأركان بحق شعب يدافع عن حقه وأرضه المحتلة، لاسيما أن الاعلام الغربي يمارس ترويج للاكاذيب وينشر تزييف للحقيقة ويتجاهل تاريخ طويل من احتلال شعب ومذابح حديثة ويساند تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها.

ونظمت نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية فى إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.