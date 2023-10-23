الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين: 5182 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال بينهم 436 بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

 أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونتيجة الاشتباكات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى 5182 شهيدًا منذ 7 أكتوبر الجاري.

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 وأوضحت المصادر في بيان اليوم الإثنين أن عدد شهداء العدوان على قطاع غزة ارتفع إلى 5087 شهيدًا بينهم 2055 طفلًا و1119 سيدة، و217 مسنًا و15273 جريحًا. 

 وأضافت أن قوات الاحتلال ارتكبت 23 مجزرة في الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 436 شهيدًا بينهم 182 طفلًا، غالبيتهم من جنوب القطاع.

 وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 95 شهيدًا، بارتقاء الشهيدين محمود سيف نخلة ومحمد عليان برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

 

 وفي سياق متصل حث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.

 وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين أكدا أهمية إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويخفف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين.

 كما استعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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