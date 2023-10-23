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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بيسكوف: الدبلوماسيون الروس يعملون على حل أزمة المحتجزين في قطاع غزة

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الدبلوماسيين الروس يبذلون كل الجهود اللازمة لحل وضع الروس المحتجزين "كرهائن" في قطاع غزة.

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وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الإثنين إنه "تجرى اتصالات لهذا الغرض، ويعمل الدبلوماسيون في هذا الاتجاه"، لافتا إلى أنه في ظل الوضع القائم هناك من الصعب الحديث عن معلومات مفصلة.

وأوضح المتحدث باسم "الكرملين"، أنه ليس كل الروس في قطاع غزة على اتصال بالبعثة الروسية، فالتسجيل في القنصليات ليس إلزاميا بل إنه أمر طوعي بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون في الخارج.

ورفع الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 222، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق أن العدد يبلغ 212.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "العدد المؤكد للأسرى الإسرائيليين في غزة هو 222، بينهم 200 بأيدي عناصر كتائب القسام، ونحو 30 بأيدي فصائل أخرى".

 

وأضاف البيان أن "إسرائيل تسعى إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين عندما تتاح الفرصة لذلك".

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