الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسباب تأجيل قوات الاحتلال الاجتياح البري في غزة (فيديو)

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف شادي محسن، باحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أسباب تأجيل اجتياح قطاع غزة من قبل العدوان الصهيوني.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إنه يوجد أسباب لوجستية متعلق بتسليح الجيش الاحتياطي في إسرائيل وأخرى سياسية للضغط المصري على دولة الاحتلال نتيجة استهدافها للمدنيين العزل.

أسباب اقتصادية تجعل الاحتلال يؤجل قرار الاجتياح

وأشار إلى وجود أسباب اقتصادية تجعل الاحتلال يؤجل قرار الاجتياح البري نتيجة التكلفة الضخمة للحرب على اقتصاد إسرائيل، كما أن هناك مخاوف متعلقة بالحرب متعددة الجبهات.

وأكد أن مصر في قمة القاهرة للسلام 2023، قدمت لرئيس وزراء بريطانيا، تقدير موقف أن ما يحدث قد يولد حربا متعددة الجبهات في سوريا والعراق. 

وأوضح أنه في قطاع غزة، ينفذ العدوان ضربات جوية عنيفة على المخيمات وجرى قصفها أكثر من مرة، وهذا ما يحيلنا إلى مؤشر مستجد، إذ صار هناك تهجيرا عكسيا، والفلسطينيين في شمال وتم دفعهم للنزوح جنوبا عادوا مرة أخرى إلى مخيماتهم شمالا وفي وسط قطاع غزة، فأصبحت إسرائيل مضطرة إلى ضرب هذه المخيمات أكثر من مرة عدة أيام متتالية". 

وأكد أن سبب التهجير العكسي هو أن الفلسطينيين دشنوا ضمنيا ما يسمى بالمقاومة الشعبية في حالة الاجتياح البري، وإن دخلت إسرائيل قطاع غزة ستجد فلسطينيين مقاومين شعبيا حتى لا تخلو الأرض للإسرائيليين في الشمال.

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