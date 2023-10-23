ناشئو الأهلي في مواجهة مرتقبة بدوري الجمهورية أمام البنك

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ مساء اليوم الاثنين ضيفه البنك الأهلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.





ويخوض فريق الأهلي ٢٠٠٧ المواجهة ، ممتلكًا ١٩ نقطة في رصيده، بعدما حقق نتيجة الفوز خلال ٦ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر بركلات الترجيح.

ومنذ بدء فعاليات المسابقة ، حقق فريق الأهلي ٢٠٠٧ نتيجة الفوز على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر.

وتمكن الأهلي من تسجيل ١٦ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.



ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

الفريق الأول ..

وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستضيف الأحمر نظيره سيمبا التنزاني ، في تمام الخامسة من مساء غد الثلاثاء ، لحساب منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب الفريق التنزاني بدار السلام ، قد حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما فعالياته.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني ، الطرف الآخر المتأهل من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي ، لحساب الدور نصف النهائي.