طرق التبرع لإغاثة أهالي غزة.. في حالة من الغضب والاعتراض من الشعوب المختلفة منذ بداية عملية طوفان الأقصى وما تبعها من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال على أهالي غزة، ليبدأ الكثيرون في البحث عن طرق التبرع بكل الوسائل لدعمهم جراء القصف الذي يقعون تحته وجرائم الحرب التي ترتكب ضدهم.

وتتكاتف الجهود المصرية والعربية لمساندةً سكان قطاع غزة الذي يواجه انقطاعًا لكل مقومات الحياة الأساسية من مياه وكهرباء وإنترنت، أطلقت العديد من المؤسسات حملات تبرعات يُمكن من خلالها إنقاذ سكان قطاع غزة الذين يخضعون لحصار كامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

التبرع عن طريق بنك الطعام المصري

أتاح بنك الطعام المصري حملة إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة أهالي غزة المتضررين لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، حيث يصل سعر كرتونة المواد الغذائية إلى 400 جنيه مصري، أو يمكن التبرع بالمبلغ الذي تريد التبرع به.

يمكن الاتصال بمندوب التحصيل من المنزل عن طريق الاتصال بـ16060 حساب موحد بجميع البنوك على رقم 888777 الموقع الإلكتروني.

وللتبرع من خارج مصر من خلال أرقام التحويلات البنكية المتاحة بإستخدام أكواد التحويل الخاصة بكل بنك: www.efb.eg

ويمكن التبرع من خلال منافذ: فوري - مصاري - أمان – سداد - أوباي- Talabat- Instapay – الأهلي ممكن - Bee – خدماتي.

رسالة نصية: إرسال رسالة نصية من أي هاتف محمول على رقم 9770 مع كتابة كلمة «فلسطين» (قيمة الرسالة 5 جنيهات)

فوري: من أي ماكينة فوري كود 99981.

بنك القاهرة: حساب رقم 8384/501/30.

IBAN: EG440004103000000305010008384

بنك CIB: حساب رقم 100035211157.

كود تسويقي: 911111

‎البنك العربي الأفريقي الدولي: حساب رقم 702 379-3910-001.

بنك SAaIB فرع المعادي: حساب رقم 2820302932110010.

التبرع لغزة من خلال الهلال الأحمر

نشر الهلال الأحمر المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طريق التبرع لغزة "أونلاين" أو عبر رسالة هاتفية أو من خلال مندوب، إذ يُمكن التبرع لسكان غزة من خلال الطرق التالية:

- أونلاين: من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري عبر الرابط التالي

https://www.egyptianrc.org/Arabic/home.

مندوب: الاتصال ب 15322 (داخلي 3) مع كتابة الإسم، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ وسيتم التواصل معك خلال ساعات..

التبرع من خلال "حياة كريمة"

يُمكن للراغبين في التبرع لغزة، من خلال حسابات مؤسسة حياة كريمة في البنوك المصرية التالية.

البنك التجاري الدولي: 100058267915.

بنك مصر: 1160001000018501.

البنك الأهلي المصري: 1003171263956002025.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 1104533910020205.

التبرع عن طريق مرسال

يمكنك التبرع لمؤسسة مرسال من خلال الاتصال بالمندوب على رقم 19340 أو بالفيزا mersal-ngo.org أو بفودافون كاش، أو من خلال البنوك التالية:

بنك مصر5450001000003297.

البنك التجاري الدولي CIB100034654454.

البنك الأهلي المصري 1953071376769426268.

البنك الأهلي القطري QNB 735-20311817142-68.

بنك الإمارات دبي الوطني 1019409332701.

البنك العربي الإفريقي 1015996610010201.