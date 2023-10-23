استشهاد 436 بينهم 182 طفلًا في قصف غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 436 بينهم 182 طفلًا في الضربات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية” اليوم الإثنين.

وأكدت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 5087، موضيف أنها تلقت 1500 بلاغا عن مفقودين مازالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلا.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار عمليات الاقتحام والقتل في الضفة الغربية.

رئيس فلسطين يطالب بضرورة وقف العدوان في غزة

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلال كلمته في قمة "القاهرة للسلام" - ضرورة وقف العدوان فورًا، والرفض الكامل لأية خطط لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه في غزة والضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن السبب الرئيس لما يجري هو غياب الأفق السياسي، وعدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والشرعية الفلسطينية العربية، وهو الذي أدى إلى الانفجار الكبير الذي نشهده الآن.

وتابع أبو ردينة، قائلًا "حذرنا مرارًا من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في القدس، واقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، وغياب الدور الأمريكي الضاغط على إسرائيل، لإلزامها بالاتفاقات والشرعية الدولية، والقانون الدولي".. مؤكداً ضرورة إيجاد أفق سياسي حتى لا تنفجر المنطقة بأسرها.