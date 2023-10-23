يضم 15 عارضًا.. إقامة معرض للمشغولات اليدوية للأشخاص ذوي الهمم في الأقصر

تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري المعرض الذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بفندق القوات المسلحة بمدينة الأقصر خلال الفترة من 19 وحتي 21 اكتوبر الجاري.



يشارك في المعرض نحو 15 عارضًا من الأشخاص ذوي الإعاقة من قاطني محافظة الأقصر، ويضم المعرض منتجات يدوية ومشغولات ومنتجات غذائية للأشخاص ذوي الإعاقة.



وعلي هامش المعرض شهدا المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي فاعليات فنية قدمها طالبات احدي المدارس الخاصة بمحافظة الأقصر، بحضور د ايمان كريم المشرف العام للمجلس القومى للاشخاص ذوي الإعاقة.



جدير بالذكر ان المعرض يعد امتدادًا لسلسلة من المعارض التي تم تنظيمها وفي إطار التعاون القائم بين المجلس وقوات الدفاع الشعبي والعسكري وضمن اهداف التمكين الإقتصادي، والعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.