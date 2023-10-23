الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بمُتورطٍ في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات

فى إطار جهود أجهزة  وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي،  فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل بمحل أجهزة كهربائية، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي) بمزاولة نشاط غيرمشروع في مجال الاتجاربالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ويتخذ من المحل المُشار إليه مسرحا لمزاولة نشاطه غيرالمشروع.

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القبض على سارقي خزينة حديدية ومشغولات ذهبية

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ضبط سيدة لقيامها بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية".

بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية لحسابه الشخصى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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