شرب الشاي يهدد الصحة في هذه الحالة.. طبيبة تحذر من كارثة

حذرت طبيبة تغذية من أن الإفراط في شرب الشاي يتسبب في عدم انتظام دقات القلب والشعور بصداع في الرأس، حيث يزداد العبء على الكلى و كذلك فرط توتر الجهاز العصبي.

أضرار الإفراط في تناول الشاي

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، توصي الطبيبة بشرب ما لا يزيد عن 4-5 أكواب من الشاي الأخضر أو 3-4 أكواب من الشاي الأسود، نظرًا لإحتوائه على الكافيين الذي يؤثر سلبًا على الصحة.

أضرار الإفراط في تناول الشاي

وحسبما أفادت الطبيبة، بما أن أي مادة ذات تأثير نفسي تستنزف احتياطيات الغدة الكظرية، فقد يحدث رد فعل عكسي، أي الخمول والذهول، فضلًا عن أن الإفراط في شرب الشاي والقهوة قد يضر حالة العظام، لأنها تزيل من الجسم الكالسيوم المسؤول عن صحة أنسجة العظام، وهو نفس تأثير المشروبات الغازية المحلاة أيضًا.

طرق الوقاية من أضرار الشاي

في الوقت نفسه، أوضحت الطبيبة أن هناك طرق بسيطة يمكن من خلالها تجنب أضرار الشاي بسهولة، وفيما يلي أبرزها:

1- المباعدة ما بين فترة تناول الطعام ووقت شرب الشاي، حتى يستطيع الجسم الإستفادة من مصادر الحديد المختلفة في الطعام.

2- شرب الشاي بكميات قليلة، لمنع زيادة نسبة الكافيين في الجسم.

3- توخي الحذر عند شرب الشاي من قبل الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الضغط.

4- الحرص على تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون فورًا بعد شرب الشاي.

5- اختيار أنواع شاي جيدة لا تحتوي المحليات، وضرورة إعداده منزليًا دون إضافة السكر.