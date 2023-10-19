تناول الأناناس وشرب الشاي يساعدك على النوم بشكل أفضل

قال أحد مدربي النوم إن تناول الفاكهة اللذيذة قبل النوم يمكن أن يساعد في تحسين جودة نومك، والنوم الجيد ليلاً يمكن أن يكون مهمًا للغاية، ويمكن أن يؤثر قلة النوم على العديد من المجالات الأخرى المتعلقة بصحتك ورفاهيتك.

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم ليلاً، فقد يكون من الضروري الوصول إلى جذر المشكلة وكيف يمكنك المساعدة، وقال الطبيب إن تناول المزيد من بعض الفواكه قد يكون هو الحل.

وتناول الأناناس قبل النوم سيساعدك على النوم بشكل أسرع والنوم بشكل أعمق، ونصح الطبيب الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم بتناول الأناناس قبل النوم لأنه يزيد من إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم.

وتبين أن أكل الأناناس أو عصير الأناناس الطازج قبل النوم يزيد من علامات الميلاتونين في الدماغ بنسبة 266٪. التربتوفان (حمض أميني موجود في الأناناس) يزيد بشكل طبيعي من مستويات الميلاتونين (الهرمون الذي يشير إلى النوم)، والسيروتونين في الدماغ، مما يسبب الشعور بالهدوء والنوم والاسترخاء،" وفقًا لما يقوله الممارس العام يوري زافيالوف خصيصًا لـ MedicForum.

وبصرف النظر عن تعزيز إنتاج الميلاتونين، فإن المحتوى المائي العالي في الأناناس يمكن أن يساعد في الحفاظ على جسمك في أفضل حالاته ويسمح لك بالنوم بسلام، مما يؤدي إلى نوم أفضل ليلاً بشكل عام علاوة على ذلك، يحتوي الأناناس أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعدك على النوم، خاصة إذا كنت تستيقظ بشكل متكرر بسبب الألم.

ومع ذلك، أصر زافيالوف على أن تناول الأناناس ليس حلا سحريا لمشاكل النوم، وإن تناول الأناناس وحده من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على نومك، ومن المرجح أن تكون أي تحسينات تراها "تدريجية وتتعلق بالرفاهية العامة".

إذا كنت في حاجة ماسة إلى أداة مساعدة على النوم، يقترح الطبيب تجربة "الخيارات المعروفة بخصائصها المعززة للنوم"، مثل الحليب الدافئ وشاي البابونج والحبوب الكاملة.

ويمكن لأنواع الشاي العشبية المختلفة أن تحسن النوم على سبيل المثال، شاي البابونج والخزامى، وكذلك شاي جذر حشيشة الهر وشاي لحاء ماغنوليا، وينصح الدكتور زافيالوف أيضًا بالحفاظ على نمط نوم صحي ومعالجة أي اضطرابات أساسية في النوم إذا كنت تعاني باستمرار من مشاكل في النوم.