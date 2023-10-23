أبوشقة: الدولة تبنّت استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية وطنيه للتنمية الزراعية المستدامة، ومن أولوياتها توفير الأسمدة الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة.

وأضاف أبوشقة في تصريحات له عقب الجلسة العامة اليوم أن ما أثير اليوم من مناقشات النواب بناءة، والتوصيات واقعية وعلى الحكومة دراستها والأخذ بها، مؤكدا أن الدولة حرصت على توفير حصص تصديرية لزيادة النقد الأجنبي "خاصة الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية"، و تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية ، بما لا يخالف أو يحد من حصة السوق المحلية اللازمة للفلاحين والمزارعين.

وطالب أبوشقة باعتماد التقنيات الحديثة في مجال المراقبة على منع تداول الأسمدة في السوق السوداء، في إطار خطط الدولة في اعتماد استراتيجية التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.

ولفت أبوشقة إلى أننا نحتاج إلى مزيد من البحث والدراسات الخاصة من المتخصصين في مجالات البحث العليم وغيره إلى البحث عن بدائل عضويه وتخليقية وصناعية، تساهم في الوفاء باحتياجات المزراعين في السوق المحلي ، لما تمثلة الزراعة من أهمية تمس الأمن القومي المصري.

وثمن أبوشقة التوجيهات الرئاسية بدعم حصص السوق المحلي لصغار المزارعين ، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "حوالي 3 مليون طن سنوياً" ، مؤكدا أن ذلك مشجع كبير على زيادة الانتاج ومزيد من استصلاح الأراضي.