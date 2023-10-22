أسامة الهواري يطالب بتشريع يجرم تداول الأسمدة وغرامة مالية لردع السوق السوداء

طالب النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، بتشديد الرقابه علي السوق السوداء للاسمدة ، واخراج نص تشريعي لمن يتداول الاسمده المدعمه في الاسواق بعيدا عن مستحقيها ، واقرارغرامه ماليه كبري لردع السوق السوداء .

وشدد الهواري، في كلمته في الجلسه العامه المخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، باننا نحتاج الي منسق استراتيجي للتنسيق بين الوزارات التي تدعم هذه الصناعه لان من واقع الدراسة بتوكد وجود فائض في حين ان الفلاح لايجد السماد بالشهور ، لذا فالحاجه ماسة الي منسق استراتيجي بين الوزرات الاربعه واحكام القبضة علي السوق السوداء .

واضاف الهواري الي ان الدراسة اكدت ان المصانع تورد 55% من انتاجها اللسوق المحلي وهناك فائض في حين لايوجد علي ارض الواقع هذا لاكلام فاري بانه علي الحكومه ويتوجب عليها القضاء للسوق السوداء لان الاسمدة من اهم مدخلات الزراعه والامن الغذائي والامن القومي المصري

وتابع الهواري بان الرئيس السيسي وجه بزيادة الرقعه الزراعيه بمساحة 3 ,5 مليوم فدان جديدة للرقعه الزراعيه ، ما اتنماه ان توافر الاسمده حتي نغطي هذه المساحات الجديده

واشاد الهواري بقمة القاهرة للسلام التي عقدت بالقاهره امس موكدا ن مصر تؤكد دائما وابدا ريادتها وبعثت رسالة للعالم اجمع بان القضية الفلسطينيه علي راس الاولويات ولن نسمح بتفريغ القضيه العادلة .