شبانة: تفاصيل جلسة بيبو وعبدالقادر بسبب العرض القطري

كشف الإعلامي محمد شبانة عن جلسة جمعت بين خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وأحمد عبدالقادر لاعب الفريق لمناقشة العرض القطري من نادي الوكرة .

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بيبو أبلغ عبد القادر إنه لا مجال للحديث حاليا عن أي عروض إحتراف وأن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يرفض نهائيا حاليا الحديث عن رحيل أي لاعب .

وأضاف شبانة أن بيبو طالب اللاعب التركيز في الملعب فقط خلال الفترة المقبلة حتى يستطيع العودة لتشكيلة الفريق من جديد .

وأتم شبانة حديثة بأن وكيل اللاعب إتفق مع النادي القطري بعدم الحديث عن العرض لوسائل الإعلام حتى يحصل على موافقة رسميه من النادي الأهلي على إتمام الصفقة