مياة اسيوط تستمر في تنفيذ خطة التوعية بمختلف المدارس

استمرار فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بتنفيذ خطته التوعوية بمختلف المدارس.

يواصل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد فاعليات خطته التوعوية الموجهة للنشأ الصغير بالتنسيق مع مدرية التربية والتعليم بأسيوط وإدارة التربية البيئية والسكانية لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه والضرورة الداعية لاستخدامها خير استخدام.

جاءت الخطة التوعوية مع أبناء وبنات مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمركز أبنوب ومدرسة ديروط الاعدادية بنين، ومدرسة اسيوط الثانوية الميكانيكية بنين، ومدرسة نزالي جانوب الاعدادية بنات، ومدرسة عزبة نصار الاعدادية بنين، ومدرسة الوحدة العربية الابتدائية طبقا لخطة التوعية المعمول بها على مدار العام الدراسي والموجهة للمدارس بمختلف مراحلها.

شملت زيارة فريق التوعية والمشاركة المجتمعية عقد ندوات مع الطلاب وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على المياه وكيفية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه ليتمكن الطلاب من نقل ذلك لأسرهم فيكونوا سفراء صغار للمياه فى مجتمعهم الصغير، فيجني المجتمع الأكبر ثمار ذلك الوعى المائي على مدار الأيام والأجيال المتعاقبة.

نفذ الفريق عدد من الألعاب التعيمية والترفيهية التى يكون لها دور فعال في غرس السلوك القويم لدي الصغار وقدم للأطفال بعض الهدايا التي سعدوا بها متأملين زيارة الفريق مرة أخرى.

جانب من خطة التوعية بالمدارس

جانب من خطة التوعية بالمدارس

جانب من خطة التوعية بالمدارس

جانب من خطة التوعية بالمدارس

جانب من خطة التوعية بالمدارس

جانب من خطة التوعية بالمدارس