الهلال الأحمر يكشف المساعدات الأكثر طلبًا في غزة (فيديو)

كشف الدكتور رائد عبدالناصر الأمين العام للهلال الأحمر المصري، عن المساعدات الأكثر طلبًا في غزة الذي يشهد عدوانًا سافرًا من الاحتلال الصهيوني.

وقال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن الطلب الأكبر على المساعدات هو الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف أن الـ20 شاحنة التي دخلت في البداية كانت عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية، مثل المسكنات وأدوية إيقاف النزيف ومحاليل، بالإضافة إلى حليب الأطفال وبعض المستلزمات الخاصة بالحوامل والقافلة الثانية شملت ذلك وتمت إضافة مواد غذائية.

ملحمة وتكاتف كبير لإيصال المساعدات لغزة

وأكد أنّ دولا كثيرة أرسلت المساعدات إلى معبر رفح قبل الدفع بها إلى قطاع غزة مثل الإمارات وتونس وتركيا والجزائر وباكستان والهند.

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة أرسلا مساعدات بلغت 146 طنا، كما أن الهلال الأحمر المصري يشارك في مساعدات بلغت إلى الآن 90 شاحنة من مختلف المحافظات والدول الأخرى.

وأكد أن هناك ملحمة وتكاتف كبير لإيصال المساعدات لغزة من دول عربية وأوروبية وداخل مصر وأحزاب ومؤسسات مصرية وكل ذلك عن طريق الهلال الأحمر المصري.