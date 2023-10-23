مفاجأت في حالة الطقس حتى السبت المقبل

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى السبت المقبل.

شبورة مائية



وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الغربية تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

مصر لن تتأثر بإعصار تيج



وذكرت، مصر لن تتأثر بإعصار تيج فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع، إذ تتجاوز سرعة الاعصار 165 كم| ساعة ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد رعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.

سقوط أمطار غزيرة



وأضافت الهيئة، أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن، مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة، تؤدي إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج، ونشاط كبير للرياح، حيث تحدث الأعاصير في المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير في البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الأحمر.