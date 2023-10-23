الإثنين 23 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأت في حالة الطقس حتى السبت المقبل

الطقس
الطقس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى السبت المقبل.

txt

إعصار تيج.. هل تتأثر مصر؟ الارصاد تجيب

txt

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

شبورة مائية


وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الغربية تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

مصر لن تتأثر بإعصار تيج 


وذكرت، مصر لن تتأثر بإعصار تيج فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع، إذ تتجاوز سرعة الاعصار 165 كم| ساعة ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد رعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.   

سقوط أمطار غزيرة 


وأضافت الهيئة، أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن، مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة، تؤدي إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج، ونشاط كبير للرياح، حيث تحدث الأعاصير في المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير في البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

مواد متعلقة

إعصار تيج.. هل تتأثر مصر؟ الأرصاد تجيب

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس

حالة الطقس| عودة سقوط الأمطار على مناطق متفرقة

القاهرة تسجل 29.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم
الجريدة الورقية