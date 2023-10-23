إعصار تيج.. هل تتأثر مصر؟ الأرصاد تجيب

إعصار تيج.. تصدرت محركات البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية إعصار تيج الذي يتمركز جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الثانية حيث يصاحبه سرعات رياح.

مصر لن تتأثر بإعصار تيج



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن مصر لن تتأثر بإعصار تيج فالاجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الاسبوع، إذ تتجاوز سرعة الاعصار 165 كم| ساعة ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد رعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.

سقوط أمطار غزيرة



وأضافت الهيئة، أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن، مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة، تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج، ونشاط كبير للرياح، حيث تحدث الأعاصير في المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الاعاصير في البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الاحمر.

التعريف بالأعاصير

والأعاصير هي عواصف تتكون في المحيطات الواقعة في المناطق المدارية من سطح الأرض، حيث يبلغ قطر الإعصار عدة مئات من الكيلومترات وينتقل بسرعة لا تزيد عن 30 كيلومترا في الساعة.

ويستمد الإعصار طاقته من الشمس حيث تسقط أشعتها القصيرة على سطح البحر فتسخن الماء ويتحول إلى بخار، ويرتفع إلى الأعلى فيبرد ويتكاثف محررا الطاقة الحرارية (الكامنة) التي تتحول إلى طاقة حركية تدير الإعصار.