الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، مشددة على أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون طقس لطيف في أول الليل ويكون مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وطقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الغربية، وقد تكوون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

بيان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جموع الشعب المصري من تراجع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد على مدار 72 ساعة قادمة، حتى الثلاثاء المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون خلال الفترة السابق ذكرها، معتدلًا غائمًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحارًا على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيفًا ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

برودة ليلًا وشبورة صباحًا

كما حذرت هيئة الأرصاد إلي أن الشعور ببرودة الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر، منوهة عن أنه فور غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا حيث يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء".

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.



