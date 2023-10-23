اتحاد منتجي الدواجن: ملتزمون بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

كشف محمود عنان، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن مبادرة خفض الأسعار موجودة في السلاسل الكبرى، وطلبنا من الاتحاد الخاص بالغرف التجارية فتح سلاسل كبرى جديدة على مستوى المحافظات.



وأضاف “عنان”، خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، “اأن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ملتزم بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وكافة المنتجين ملتزمون.

وتابع رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: " تبلغ متوسطات الاسعار للدواجن الحي سعر الكيلو 65 كيلوجراما ويباع لدى محلات الدواجن بسعر 73 جنيها للكيلو والمجمد سعر الكيلو به 100 جنيه ليباع للمستهلك بسعر 105 جنيهات وكذا البيض 115 جنيهاً ليصل ليد المستهلك بسعر 125 جنيها للطبق.

وفي إطار متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية، شنت وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والتجار والسماسرة، للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للدواجن وبيض المائدة، التي تم تخفيضها بنسبة 15%.

البيع بأسعار مرتفعة:

بحسب بيان لوزارة الزراعة، فقد وردت معلومات عن قيام بعض التجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة، ببيع هذه المنتجات بأسعار مرتفعة، مع تخزين كميات منها لحجبها عن السوق، بغرض الاحتكار ورفع الأسعار.

وبناءً على هذه المعلومات، قامت لجان رقابية مشتركة من الجهات الثلاث، بمداهمة مقرات هذه الشركات والسماسرة، حيث تبين وجود مخالفات عدة، من بينها:

بيع المنتجات بأسعار مبالغ فيها، دون مراعاة تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل.

تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق.

إجراء تعاملات تنافسية غير قانونية، بهدف رفع الأسعار على المستهلك.



اتخاذ الإجراءات القانونية:



وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الحملات الرقابية ستستمر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، على كافة أرجاء الجمهورية، دون توقف.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: 01551183225 ـــــ 01551183224.