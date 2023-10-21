السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت من أرض المزرعة

الدواجن
الدواجن

أسعار الفراخ.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ومن أرض المزرعة، مع ارتفاع بعض الانواع مما لا يؤثر على حركة البيع والشراء في الاسواق، واستقر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة للجملة ليسجل 64 جنيها.

 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن اليوم السبت من أرض المزرعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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سعر اليورو خلال تعاملات اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

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سعر الفراخ للجملة ـ تسليم أرض المزرعة اليوم السبت:

الدواجن

استقر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة للجملة ليسجل 64 جنيها.

وارتفع كيلو الفراخ الحمراء ليسجل 96 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفراخ البلدي ليسجل 109 جنيهات.

 

سعر المستهلك للمنتجات الداجنة ومشتقاتها اليوم السبت:

 

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء وسجل 75 جنيها للمستهلك.

وارتفع كيلو الفراخ الحمراء ليسجل 105 جنيهات.

واستقر كيلو الفراخ البلدي عند 118 جنيها.

وكذلك استقر البانية عند 180 جنيها للكيلو.

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