النوم يسبب مرض مزمن خطير في هذه الحالة.. أطباء يحذرون

حذرت دراسة أجنبية حديثة من أن النوم أقل من خمس ساعات كل ليلة قد يزيد من خطر الإصابة بالإكتئاب، ويسبب ضعف الصحة العقلية.

مخاطر النوم أقل من 5 ساعات كل ليلة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن النوم السيء يزيد من أعراض الاكتئاب، حيث تشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على أقل من 5 ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للمعاناة.

مخاطر النوم أقل من 5 ساعات كل ليلة

إن قلة النوم هي أحد الآثار الجانبية للمرض، كما تم ربط قلة النوم المزمنة بالمشاكل الصحية المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري.

وخلص باحثو الدراسة إلى أن النوم يسبق على الأرجح أعراض الاكتئاب، وليس العكس، وجاء ذلك باستخدام بيانات جينية وصحية من 7146 شخصًا كانوا في الستينيات من عمرهم في المتوسط واستند التحليل إلى السمات الوراثية للأشخاص، بدلاً من المدة التي ينامون فيها فعلياً كل ليلة.

ويرتبط بعض خلل الحمض النووي بكمية نوم الأشخاص، حيث أثبتت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لقضاء أقل من خمس ساعات كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة للإصابة بأعراض الاكتئاب خلال السنوات الأربع إلى الـ 12 التالية، في حين يحتاج البالغون إلى ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم.

ووفقًا للأطباء، إن النوم دون المستوى الأمثل والاكتئاب يزدادان مع تقدم العمر، ومع ظاهرة شيخوخة السكان في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة متزايدة لفهم الآلية التي تربط بين الاكتئاب وقلة النوم بشكل أفضل.