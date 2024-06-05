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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يرفض الدخول في مزايدة بصفقة بلعيد.. وياسر ريان يقترب

بلعيد
بلعيد

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك وكلاء لاعبين تواصلوا مع الزمالك بشأن المدافع الجزائري بلعيد.

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وتابع شبانة ان الوكلاء أعطوا الضوء الأخضر لـ الزمالك للدخول في المفاوضات، الأمر الذي رفضه مجلس إدارة الزمالك تماما لعدم الدخول في مزايدات على أي لاعب في هذه الفترة.

وواصل شبانة على ان المهاجم أحمد ياسر ريان أبلغ سيراميكا كليوباترا رسميا برغبته في الانتقال للقلعة البيضاء، مضيفا ان اللاعب ينتظر فقط الحصول على موافقة ناديه في وسط المفاوضات الجادة بين الطرفين.

وتابع، أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع المهاجم البوركيني محمد كوناتي.

جاءت مفاوضات بيراميدز في الوقت الذي يقترب فيه الأهلي بشدة من اتمام الصفقة بعد ابداء كولر قناعته التامة باللاعب.

 

بيراميدز يتواصل مع كوناتي عبر وكيله

وأضاف شبانة ان ممدوح عيد تواصل بشكل شخصب مع ديميتري وكيل اللاعب لعقد جلسة معه عقب مباراة مصر وبوركينا فاسو للحصول على خدمات كوناتي وضمه لفريق بيراميدز.
 

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