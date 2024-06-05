بعثة المصارعة تصل العاصمة المجرية للمشاركة ببطولة التصنيف العالمي استعدادا لباريس

وصلت بعثة منتخب مصر للمصارعة إلى العاصمة المجرية بودابست، اليوم الأربعاء استعدادا للمشاركة في بطولة التصنيف العالمي، والتي ستنطلق غدا وتستمر حتى يوم 8 يونيو الجاري، ضمن خطة الإتحاد المصري لإعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

غياب كيشو عن البطولة

وقرر الجهاز الفنى إعفاء الثلاثي محمد السيد كيشو و محمد مصطفي و عمرو رضا من المشاركة في البطولة، والاكتفاء بخوض المعسكر الدولي للمنتخب في المجر استعدادا للأولمبياد.

محمد محمود رئيسا للبعثة المصرية

ويرأس بعثة مصر في المجر اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، ويضم الجهاز الفني لمنتخب المصارعة الرومانية كل من: كمال عبدة ومحمد إبراهيم وياسر صقر بيقود منتخب المصارعة الحرة فنيا، محمود مصطفى.

قائمة منتخب مصر للمصارعة

وتضم قائمة منتخب مصر للمصارعة الرومانية في البطولة 5 لاعبين وهم: مومن ربيع و محمود خالد و محمد جبر و عبد اللطيف منيع و مصطفى حسين.

في حين تضم قائمة منتخب المصارعة الحرة 3 لاعبين وهم: جمال عبد الناصر و صطفي جبر و ضياء جودة.

ومن المقر اقامة الموتمر الفنى و مراسم قرعه البطولة مساء اليوم حيث يمثل بعثة مصر في المؤتمر الفني ومراسم القرعة، اللواء محمد محمود رئيس البعثة و محمود مصطفى المدير الفني لمنتخب المصارعة الحرة.

يذكر أن منتخب المصارعة حجز 11 مقعدا في أولمبياد باريس 2024 في إنجاز كبير بعدما تأهل بالكوتة الكاملة في منافسات المصارعة الرومانية ب 6 لاعبين لتصبح مصر أكثر الدول تاهلا في اللعبة بجانب 4 لاعبين في المصارعة الرومانية ولاعبة في المصارعة النسائية.