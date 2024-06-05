طرح أرخص سيارة 7 راكب SUV في مصر.. "مدعومة من الصين"

أطلقت شركة VGV موتور إيجيبت، وكيل سيارات VGV في مصر، إحدى شركات IFG جروب أحدث طرازين للعلامة الصينية في السوق المصرية U70 PRO PLUS وu70 p. ووفقًا للمعلن في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق السيارتين الجديدتين فإن السيارة U70P الجديدة كلياً تعد أرخص سيارة SUV مزودة بـ7 مقاعد في مصر، إذ تقدم السيارة بدعم من الشركة الأم التابعة للحكومة المركزية الصينية.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور المواصفات الكاملة وأسعار السيارة U70P الجديدة.

U70P

مواصفات U70P

وتتميز السيارة الجديدة بالرحابة والاتساع ويبلغ طولها 4825 مم وعرضها الكامل يصل الي 1870 مم مع ارتفاع بواقع 1691 مم , فيما يبلغ طول قاعدة العجلات 2800 مم. ويبلغ وزن السيارة الفارغ قرابة 1565 كجم مع خلوص أرضي للسيارة بواقع 200 مم. وتتسع الحقيبة الخلفية للسيارة حتى 1800 لتر من السعة التخزينية وتقدم السيارة سبعة مقاعد للعائلات الكبيرة فيما تتوفر بفئة واحدة هاي لاين بمصر.

وتعتمد السيارة على عجلات 18 بوصة مع خزان وقود سعة 55 لتر ، وتعتمد على محرك سعة 1500 سي سي 16 صباب كامة علوية مزدوجة بتوفير وقود عالي ونظام متغير لتوقيت فتح الصبابات بقوة اجمالية بواقع 156 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة وعزم دوران 215 نيوتن متر بين 2000 و4000 لفة في الدقيقة. كما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ستب ترونيك.

وسائل الأمان

وترتكز السيارة على تعليق أمامي ماكفرسون مستقل وتعليق بار التوائي داعم للتعليق وباور ستيرينج كهربائي. وبالنسبة للأمان, تأتي السيارة مجهزة فرامل ABS وEBD والتحكم الالكتروني في الثبات مع التحكم في صعود المرتفعات والمنحدرات بجانب مراقب ضغط الهواء بالإطارات. كما يتوفر لها نظام التحكم في الجر ومكابح يد الكترونية وتعليق تلقائي للمكابح اليد الالكترونية. كما تشمل وسائل الأمان : وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي مع كاميرا رؤية خلفية عالية الوضوح ونظام عدم التحرك عند الضغط على بدالات الوقود والفرامل معاً وحساسات ركن خلفية ونظام الحماية من الانقلاب ونظام قيادة بالطرق الزلقة وقفل للأبواب الخلفية للأطفال. كما تأتي مع حزام أمان بخاصية الشد المسبقة لمقعد السائق والراكب الأمامي ومانع تشغيل المحرك ايموبليزر و2 مفتاح ريموت وهيكل سيارة عالي التحمل 360 درجة وجسم عالي الصلابة ومصفحة اسفل المحرك.

التصميم الخارجي لـ VGV U70P

وعلى الصعيد الخارجي, يمكن العثور على كشافات أمامية هالوجين ومصابيح LED خلفية ونهارية ومصابيح ضباب أمامية مع حساسات للإضاءة . كما يتوفر مساحة خلفية وعوارض تحميل فوق السقف واسبويلر في الخلف ومرايا بضبط وطي كهربائي وبإشارات جانبية. كما يتوفر مساعدين هيدروليك لغطاء المحرك وزجاج فاميه خلفي ونيكل رياضي في النوافذ الخارجية. كما تتوفر بألوان الأحمر والأزرق والأسود والأبيض والفضي والرمادي.

U70P

التجهيزات الداخلية لـ VGV U70P

أما في الداخل فيتاح للسيارة عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومقاعد جلد مريحة ومسند رأس أمامي وخلفي قابل للتعديل وكونسول وسطي جلدي وتعديل كرسي السائق كهربائياً في 6 اتجاهات وكرسي الراكب الأمامي يدوياً في 4 اتجاهات مع أماكن تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف وفرش داخلي أسود ومسند ذراع للمقاعد الخلفية مركزي مع حامل أكواب . كما تزود بفتحة سقف بانوراما مع خاصية عدم الاغلاق لوجود عائق وفتح النوافذ مغ غلق نافذة السائق فقط من الريموت وفتحة واغلاق السقف البانوراما من الريموت وضغطة واحدة للتحكم في النوافذ الأربعة مع تكييف هواء أوتوماتيك وفتحات تكييف خلفية.

U70P

كما تتاح السيارة بمثبت للسرعة ونظام تشغيل المحرك بضغطة زر والدخول للسيارة بدون مفتاح ومخرج كهرباء 12 فولت للمقاعد الخلفية وضغطة لفتحة السقف البانورامية لرؤية واسعة المجال. كما يتوفر للسيارة شاشة وسطية كاملة 10.25بوصة عالية الوضوح ودعم الأوامر الصوتية ووظيفة MP5 وبلوتووث وعجلة قيادة متعددة الوظائف وسماعات عالية الوضوح لصوت محيطي.

أسعار السيارة VGV U70P

وتقدم السيارة VGV U70P بسعر خاص 999900 جنيه بفئة هاي لاين.