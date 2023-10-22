ندوة توعوية حول الأمن السيبراني بين إيتيدا وتنظيم الاتصالات

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ندوة توعوية مجانية حول الأمن السيبراني، يوم 24 أكتوبر، بمركز إبداع مصر الرقمية في قصر السلطان حسين كامل. وتقدم الندوة لمحة عامة حول مجال الأمن السيبراني للشركات، وتناقش التهديدات والمخاطر السيبرانية، كما تتناول طرق التخفيف من المخاطر، وتقليل المسؤولية، وحماية الشركات، وخاصة في مجالات أمن المعلومات، وحماية البيانات، وانتهاكات البيانات. تبدأ الندوة الساعة العاشرة صباحًا.