نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تضمنت دقيقة حداد وصلاة غائب على شهداء الشعب الفلسطينى، التى طالتهم يد الإحتلال الإسرائيلى الغاشم.

صلاة غائب وحملة تبرع بالدم بجامعة الدلتا التكنولوجية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

جاء ذلك بحضور الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والدكتور أشرف السيسى نائب رئيس جامعة الدلتا ، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، تضامن أسرة الجامعة وتأييدها الكامل لقرارات الدولة المصرية والقيادة السياسية، والتضامن مع الشعب الفلسطينى وحقه فى الدفاع عن وطنه، والتنديد بالقصف الغاشم للإحتلال واستهدافهم للمنازل والمستشفيات وقتل الأطفال والمدنيين الأبرياء.

وبعد الانتهاء من صلاة الغائب تعالت أصوات الدعاء للشهداء الفلسطينيين ، والدعاء لنصرة الشعب الفلسطينى.

يأتى ذلك حرصًا من جامعة الدلتا التكنولوجية على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

كما قامت جامعة الدلتا التكنولوجية بتنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وحرص الجامعة على التضامن معهم، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف.