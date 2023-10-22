حبس متهم لحيازته سلاح ناري في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكماً بمعاقبة متهم بالحبس سنة وتغريمة 1000 جنيه لحيازته سلاح ناري في حلوان.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من احمد جمال يفيد تضرره من المدعو حمدى ع.، لقيامه بالتعدى عليه بالضرب واحداث إصابته في الرأس والذراع الايمن والظهر بمطواة وكذا تضرر المدعو جمال عبد الرحمن من ذات الشخص والتعدي عليه هو واخرين واحداث اصابته فى الرأس والذراع الايسر.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي وآخرين احمد ح على ا. حازوا سلاح ناري وتعدوا على المجني عليهما ، وبمناقشتهم افادوا بوجود خلافات على الجيرة بينهم وبين المجني عليه ونجله وقيامهم بالقاء الحجارة وتكسير الزجاجات.

وأوضح البلاغ تضر المدعو احمد جمال عبد الرحمن من المتهم حمدى ع. لقيامه بالتعدى عليه بالضرب واحداث إصابته في الرأس والزراع الايمن والظهر بمطواه وكذا تضرر المدعو جمال عبد الرحمن على من ذات الشخص لقيامه بالتعدى عليه هو واخرين واحداث اصابته فى الرأس والذراع الايسر.

وباجراء التحريات تم ضبط المتهمين احمد ح. ع .ا. وبحوزته سلاح ناری فرد خرطوش محلى الصنع عيار ١٦ مم وطلقة من ذات العيار ومصطفى ع وبحوزته سلاح ابيض سكين لونها ازرق فى ابيض و المتهم ابراهيم ش. وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار ١٦ مم وطلقة من ذات العيار ومحمد ك. وبحوزته سلاح ابيض سكينة صغيرة وحمدى ع. و محمد ا. وبمناقشتهم جميعاً افادوا بوجود خلافات على الجيرة بينهم وبين المجني عليه ونجله وقيامهم بالقاء الحجارة وتكسير الزجاجات عليهما.