عاجل
الصحة العالمية: مساعدات غزة مجرد قطرة.. والاحتلال يستخدم أسلحة محرمة
الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن 10 سنوات لتاجر مخدرات في القاهرة

مخدرات
مخدرات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها بمعاقبة المتهم عطا. ر بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه في الإتجار بالمواد المخدرة.

اقرأ أيضاً: انتقام بنصل السكين.. خلاف زوجي ينقلب لمشهدٍ دامٍ

txt

قرار في محاكمة متهمين ببيع طفلة رضيعة عبر فيسبوك

txt

قرار جديد في محاكمة متهمي خلية الجوكر


 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر مجدي شكري وليد رشوان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أحرز وحاز كمية من المخدرات بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونياً.

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطة التي ضبطت مع المتهم تحوي مادة داكنة اللون ثبت أنه لجوهر المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات.

مواد متعلقة

تأجيل مُحاكمة طبيب مُتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية

قرار في محاكمة متهمين ببيع طفلة رضيعة عبر فيسبوك

قرار جديد في محاكمة متهمي خلية الجوكر

أحكام رادعة لمُتهمي التعدي واستعراض القوة في 15 مايو

غداً..مُحاكمة مُتهمي "خلية الجوكر"

انتقام بنصل السكين.. خلاف زوجي ينقلب لمشهدٍ دامٍ

تأجيل محاكمة معتز مطر وزوبع وآخرين في "تمويل الإرهاب"

تأجيل مُحاكمة 73 مُتهماً في "خلية التجمع"
الجريدة الورقية