السجن 10 سنوات لتاجر مخدرات في القاهرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها بمعاقبة المتهم عطا. ر بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه في الإتجار بالمواد المخدرة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر مجدي شكري وليد رشوان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أحرز وحاز كمية من المخدرات بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونياً.

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطة التي ضبطت مع المتهم تحوي مادة داكنة اللون ثبت أنه لجوهر المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات.