موناكو يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي

فاز موناكو على ميتز بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي.





أحرز الشيخ سابالي هدف التقدم لصالح ميتز في الدقيقة الرابعة، قبل ان يعدل موناكو النتيجة بتسجيل الروسي ألكسندر جولوفين في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.



موناكو وميتز



لكن في الشوط الثاني عاود جولوفين التسجيل، وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه موناكو في الدقيقة 55، ليتصدر موناكو جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي.



رفع موناكو رصيده إلى 20 نقطة بعد هذا الإنتصار، ليعتلي صدارة الدوري، بفارق نقطة مع نيس، فيما تجمد رصيد ميتز عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.

