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الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موناكو يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي

موناكو ضد ميتز
موناكو ضد ميتز

فاز موناكو على ميتز بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

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مصطفى محمد يسجل هدفين في تعادل نانت مع موناكو

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مصطفى محمد يسجل هدف نانت الأول أمام موناكو



أحرز الشيخ سابالي هدف التقدم لصالح ميتز في الدقيقة الرابعة، قبل ان يعدل موناكو النتيجة بتسجيل الروسي ألكسندر جولوفين في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.
 

موناكو وميتز


لكن في الشوط الثاني عاود جولوفين التسجيل، وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه موناكو في الدقيقة 55، ليتصدر موناكو جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي.

رفع موناكو رصيده إلى 20 نقطة بعد هذا الإنتصار، ليعتلي صدارة الدوري، بفارق نقطة مع نيس، فيما تجمد رصيد ميتز عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.
 

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