مصطفى محمد يسجل هدفين في تعادل نانت مع موناكو

على الرغم من تسجيل النجم المصري مصطفى محمد هدفين لفريقه نانت إلا أن التعادل حسم نتيجة المباراة التي جمعت الفريق أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

أهداف نانت جاءت بتوقيع مصطفى محمد هدفين (5، 48) وجان شارك كاستيليتو(15)، بينما جاءت أهداف موناكو عن طريق مينامينو ووسام بن يدر ومايرون بوادو.

وسجل مصطفى محمد هدف نانت من ركلة جزاء بعد 5 دقائق من انطلاق المباراة على ملعب لا البوجوار، فى افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

ويحتل موناكو صدارة ترتيب الدورى الفرنسي، برصيد 7 نقاط، بينما يحتل نانت في المركز الثالث عشر بنقطة واحدة.

ويمتلك مصطفى محمد ثلاثة أهداف حتى الأن في الدوري الفرنسي بعد زيارة شباك موناكو مرتين بجانب هدفه في مرمى تولوز، بالجولة الأولى.