الشباب السعودي يفاوض مدرب موناكو الفرنسي

دخل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي في مفاوضات خلال الساعات الأخيرة، للتعاقد مع فيليب كليمنت، المدير الفني لنادي موناكو الفرنسي، لأجل تولي المهمة الفنية لشيخ الأندية السعودية خلال المرحلة المقبلة.

الشباب يفاوض فيليب كليمن مدرب موناكو:

أكدت تقارير فرنسية أن نادي الشباب دخل في مفاوضات مع مدرب موناكو، فيليب كليمن، ويرحب المدرب البلجيكي بالتدريب في المملكة العربية السعودية.

من المقرر أن يكون فيليب كليمن خلفًا للمدير الفني الهولندي مارسيل كايزر بعد تراجع نتائج الليوث في الجولات الأولى من عمر دوري روشن السعودي، وكلف خوان براون بتولي المهمة مؤقتًا.